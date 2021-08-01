Ленинградцев приглашают на онлайн-викторину к 94-ой годовщине Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Проверь свои знания о Ленинградской области
Фото: администрация Ленобласти

Победителя викторины «Ленинградская область – история, загадки и природные богатства» выберут с помощью генератора и наградят подарком.

Сегодня, 1 августа, в День Рождения Ленобласти, МФЦ Ленобласти проводит праздничную викторину для жителей области в своем Instagram. Кликнув на сторисы, можно показать свои знания о регионе и ответить на интересные вопросы.

Победителя викторины «Ленинградская область – история, загадки и природные богатства» выберут с помощью генератора и наградят подарком.

Условия викторины:
— быть подписанным на @mfс.lo
— ответить на вопросы викторины в сторис (и тут же, заодно, проверить себя)
— поставить лайк
— написать комментарий под постом «❤️Ленинградская область».

Комитет по труду и занятости населения Ленобласти также проводит познавательную викторину в своем Instagram. Победитель конкурса получит приз от Биржи труда.

Следить за трансляцией Дня Ленинградской области можно будет в эфире ЛенТВ24. Начало 1 августа, в 18.00.

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01.08.2021 23
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