Победителя викторины «Ленинградская область – история, загадки и природные богатства» выберут с помощью генератора и наградят подарком.

Сегодня, 1 августа, в День Рождения Ленобласти, МФЦ Ленобласти проводит праздничную викторину для жителей области в своем Instagram. Кликнув на сторисы, можно показать свои знания о регионе и ответить на интересные вопросы.

Победителя викторины «Ленинградская область – история, загадки и природные богатства» выберут с помощью генератора и наградят подарком.

Условия викторины:

— быть подписанным на @mfс.lo

— ответить на вопросы викторины в сторис (и тут же, заодно, проверить себя)

— поставить лайк

— написать комментарий под постом «❤️Ленинградская область».

Комитет по труду и занятости населения Ленобласти также проводит познавательную викторину в своем Instagram. Победитель конкурса получит приз от Биржи труда.

Следить за трансляцией Дня Ленинградской области можно будет в эфире ЛенТВ24. Начало 1 августа, в 18.00.