Праздничная программа начнется сегодня, 1 августа, в 18:00 на телеканале ЛенТВ24 с обращения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

День Рождения Ленинградской области отпразднуют сегодня, 1 августа. Трансляцию праздничной программы в 18:00 будет вести телеканал ЛенТВ24. Начнется она традиционно с обращения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Помимо главы региона, в программе примут участие семьи Ленинградской области, творческие коллективы из колледжа культуры и искусства, артисты и жители разных уголков 47 региона.

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Для зрителей покажут историю Ленобласти в формате увлекательного фильма.

Празднование Дня Рождения Ленобласти в онлайн формате связано с ограничением проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19. Средства, которые планировали потратить на праздник, направят на закупку лекарственных препаратов и других необходимых пациентам медицинских изделий. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.