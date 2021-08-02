В Большой Каменке продолжается незаконная торговля барашками

К незаконному содержанию баранов и козлов причастны уроженцы Азербайджана.
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
По информации телеграм-канала Питерская Булка, полицейский рейд в Большую Каменку не помог местным жителям.
Упёртые владельцы скота утром строят загон, запускают туда баранов и продолжают незаконную торговлю.
Местные жители просят полицию окончательно разобраться с проблемой.
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21.07.2021 517