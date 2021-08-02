В Большой Каменке продолжается незаконная торговля барашками

Автор: Александр Селиванов
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К незаконному содержанию баранов и козлов причастны уроженцы Азербайджана.

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В Большой Каменке продолжается незаконная торговля барашками скот, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, Поселок Большая Каменка, Полцейские, полиция, Овцы, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, бараныИсточник: https://t.me/PiterskayaBulka

По информации телеграм-канала Питерская Булка, полицейский рейд в Большую Каменку не помог местным жителям.

Упёртые владельцы скота утром строят загон, запускают туда баранов и продолжают незаконную торговлю.

Местные жители просят полицию окончательно разобраться с проблемой.

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21.07.2021 517
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