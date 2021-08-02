Легковушка сбила лося на съезде с Приозерского шоссе

Автор: Александр Селиванов
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Лосенок не выжил после столкновения с автомобилем.

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По информации телеграм-канала Пингвин, авария произошла на съезде с Приозерского шоссе по дороге на Нижние Осельки, перед поворотом на Кавголово.

Девушка успела затормозить, однако встречный автомобиль сбил перебегающего дорогу лосенка. Детеныш погиб на месте происшествия от полученных травм.

— Спасибо всем неравнодушным кто остановился , спасибо девушке на Крета , которая успокаивала меня как могла, — написала автор поста.
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20.07.2021 235
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