Легковушка сбила лося на съезде с Приозерского шоссе

Лосенок не выжил после столкновения с автомобилем.

Источник: https://t.me/pingvin178 Источник: https://t.me/pingvin178

По информации телеграм-канала Пингвин, авария произошла на съезде с Приозерского шоссе по дороге на Нижние Осельки, перед поворотом на Кавголово.

Девушка успела затормозить, однако встречный автомобиль сбил перебегающего дорогу лосенка. Детеныш погиб на месте происшествия от полученных травм.

— Спасибо всем неравнодушным кто остановился , спасибо девушке на Крета , которая успокаивала меня как могла, — написала автор поста.