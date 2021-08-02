Стало известно, где 2 августа зафиксированы 235 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 235 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 2 августа.

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Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.