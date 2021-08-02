Стало известно, где 2 августа зафиксированы 235 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 235 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 2 августа.
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29.07.2021 390
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+1), Ефимовский (+1), Бор (+4), Подборовье (+1), Колбеки (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Бегуницы (+1), Зимитицы (+3), Торосово (+2), Большая Вруда (+1), Вруда (+1), Кандакюля (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+1), Усадище (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+16), Всеволожск (+2), Кудрово (+3), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+4), Сертолово (+1), Осельки (+2), Старая (+1), Вартемяги (+2), Романовка (+1), Бугры (+4), Гарболово (+1), Агалатово (+6), Грузино (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Лесное (+1), Павлово (+1), Хапо-Ое (+1), Рахья (+1), Верхние Осельки (+2), Екатериновка (+1), Оранжерейка (+1), Лаврики (+1), Кискелово (+1), Матокса (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+12), Перово (+1), Первомайское (+1), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Приморск (+1), Каменногорск (+1), Красный Сокол (+1), Пруды (+1), Лесогорский (+1), Возрождение (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Рождествено (+1), Никольское (+1), Сокколово (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Батово (+1), Коммунар (+3), Веревское (+1), Ивановка (+1), Шпаньково (+1), Новый Свет (+1), Дружная Горка (+1), Карташевская (+1), Алапурская (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Большое Кузёмкино (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+12).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Назия (+2), Старая Малукса (+1), Павлово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+2), Аннино (+2), Гостилицы (+1), Лебяжье (+1), Кипень (+3), Ретселя (+1), Глухово (+1), Старые Мёдуши (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Заклинье (+2), Толмачёво (+2), Красный Маяк (+1), Скреблово (+1), Госткино (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+2), Важины (+2).
- Приозерский район: Мельниково (+2), Громово (+1), Мичуринское (+2), Ларионово (+1), Хвойное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+7).
- Тихвинский район: Тихвин (+13), Шугозеро (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тельмана (+1), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Трубников Бор (+1), Федоровское (+1), Красный Бор (+2).