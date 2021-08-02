Перечислены ТОП-6 российских машин, о которых мечтают на Западе

Некоторые из них продаются до сих пор, а очередь из желающих приобрести чудо отечественного автопрома растягивается на полгода.

Одной из таких моделей был назван легендарный ГАЗ-21 «Волга», который поступил на европейский рынок в 1957 году. Автомобиль оказался востребованным, что пришлось создавать специальный экспортный отдел: все ввозимые «Волги» оперативно раскупались партийными функционерами, директорами заводов и просто зажиточными людьми.

Второе место рейтинга занял «Москвич-412», который продавался в Европе, США и Латинской Америке, где его знали под названием Moskvitch Elite 1500. Эта модель оказалась довольно востребованной и в автоспорте: такие машины спокойно переносили самые изнурительные соревнования, в том числе гонки «Лондон-Сидней» и «Лондон-Мехико», а также буквально поражали всех вокруг выдающейся надежностью.

Третье место — за заднеприводной вазовской «классикой». Во второй половине прошлого века советские «копейки» любили не только в Европе, но и во всей Северной Америке. Только в США их поставляли в период с середины 70-х до середины 80-х. От родной российской версии экспортные ВАЗы отличались улучшенной оптикой, кожаной отделкой руля и рычага коробки передач, а также редким в то время люком в крыше.

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Также в рейтинг попали два отечественных внедорожника — модели LADA 4×4 (она же ВАЗ-2121 «Нива») и УАЗ-469 (которую в настоящее время на небольшом числе экспортных рынков знают как «Хантер»). Замыкает рейтинг семейства LADA Samara, машины которого всегда славились своей неприхотливостью и дешевизной обслуживания.