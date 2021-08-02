С наступлением августа родители начинают готовить ребенка к школе. Что нужно учесть, чтобы не пришлось впопыхах докупать необходимые предметы и как правильно пойди к выбору школьных принадлежностей, рассказывает редакция ivbg.ru.

Начните подготовку уже сегодня

Задумываясь о нужных вещах для нового учебного года, кажется, что процесс подготовки к школе не займет много времени, но это не всегда так. Ассортимент предлагаемых товаров летом отличается богатым выбором. Осенью прилавки пустеют: может возникнуть проблема с поиском нужного размера одежды и обуви. Поэтому начните закупать необходимые школьные предметы в ближайшее время.

Отметим, что подход, при котором сбор к школе происходит в спешки, влияет на нервную систему и родителей, и ребенка.

Первым делом составьте список нужных вещей для школы

Даже если у вас хорошая память, в походе по магазинам, вы можете что-то забыть. Составьте список необходимых школьных предметов заранее. Обычно он включает в себя:

Школьную форму и обувь. Перед походом в магазин снимите мерки с ребенка, чтобы не тратить время на одежду не по размеру. Обсудите заранее желаемый фасон, как одежды, так и обуви, который будет вписываться в стандарты школьной формы учебного заведения. Отметим, что выбирая сменку в школу стоит обратить особое внимание на качество товара. Обувь должна быть удобной, не натирать ноги и не оставлять следов на линолеуме, иначе работники учебного заведения могут попросить заменить сменку. Спортивную форму. Если в школе нет особых требований к спортивному костюму и обуви, вы можете выбрать тот вариант, который в денежном плане удовлетворит вас и понравится ребенку. Школьную сумку или портфель. Сейчас огромный выбор подобных поваров, но особое внимание следует уделить:

материалу, из которого сшит предмет. Он должен быть мягким, влагоотталкивающим и легко моющимся;

если выбираете портфель, то желательно отдавать предпочтения товарам с ортопедической или крепкой спинкой;

ширина портфеля должна соответствовать плечам ребенка;

обязательно обратите внимание на то, чтобы регулировались лямки, а также на их мягкость и прочность;

лучше выбрать товар со светоотражающими элементами для безопасности ребенка в темное время суток.

Когда все вышеуказанные советы соответствуют предложенным вам товарам и доступны по деньгам, дайте ребенку выбрать понравившийся вариант самостоятельно.

Сумка для сменки. Покупайте ту, которая понравится вам обоим. Канцелярия. Примерный список товаров выглядит следующим образом:

пенал;

несколько синих ручек (обычно шариковые);

пара цветных ручек;

простые карандаши (в зависимости от класса);

ластик;

точилка (желательно хорошая с накопителем для отходов);

линейка;

циркуль (для среднего и старшего звена);

замазка;

тетради в клетку, в линию или косую линию (в зависимости от ступени обучения);

обложки для тетрадей и учебников;

альбом для рисования (зависит от класса),

краски,

баночка для воды;

разные кисточки – понадобятся на уроках рисования (уточнить в школе какие);

папка размером А4;

пластилин (начальные классы);

цветная бумага (начальные классы);

ножницы;

клей;

дневник;

подставка для учебников (по необходимости).

Подкорректировать список поможет классный руководитель или представители администрации школы.

Узнайте в школе дополнительную информацию по профильным кружкам

Возможно, с этого года в вашей школе организуют новый профильный кружок, который захочет посещать ваш ребенок. В этом случае, наверняка, понадобятся дополнительные вещи. Например, для бальных танцев — чешки, для занятий по теннису — ракетки и мячи, для шахматного кружка — дополнительная доска для домашних тренировок и другое. Если в школе имеется бассейн, то не забудьте купить предметы для плавания: купальник, шапочку, резиновые тапочки и очки.

Другие советы

Отправляясь за покупками, не стоит покупать все за один день. Лучше распланируйте процесс подготовки к школе в несколько этапов: в начале купите форму и обувь, потом подберите к ним подходящую сумку или портфель, а затем закупайте остальные принадлежности. Не забывайте, что перед учебным сезоном большинство магазинов устраивают различные акции и распродажи, следите за ними, чтобы сохранить семейный бюджет.

За неделю до начала занятий проверьте все ли в порядке. Дайте ребенку переодеться в купленную одежду и посмотрите, хорошо ли сидит. Соберите школьную сумку или портфель, отметьте, все ли помещается, отрегулируйте лямки по длине. Распишите ручки. Если ребенок достаточно взрослый, то все манипуляции он должен провести сам и потом сообщить о возможных проблемах. В ситуации, когда чего-то не хватает, есть возможность спокойно докупить недостающие предметы.

Желаем вам приятных сборов и успехов в учебе вашему ребенку!