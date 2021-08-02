Велосипедистки разбились о двери машин на одном месте с разницей в 5 минут в Петербурге – видео

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, две велосипедистки с разницей в 5 минут разбились о двери автомобилей, которые случайно открыли прямо перед ними на улице Гороховой в Санкт-Петербурге.

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На первой части видео черный автомобиль марки BMW остановился, пассажир открыл заднюю дверь, и велосипедистка врезалась точно в нее.

Примерно через 5 минут возле места ДТП остановились сотрудники полиции. Полицейский открыл дверь, и в нее также, на том же месте врезалась другая велосипедистка. Ее доставили в больницу.

Видео: telegram-канал Mash на Мойке