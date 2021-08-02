Ленобласть встречает автопробег «Дорогу Молоку!»

Автопробег ведущих молочных производителей стартовал 2 августа в деревне Порошки во Всеволожском районе. Следующая остановка – фермерское хозяйство Виктории Попковой в Приозерском районе.

Заместитель председателя областного правительства – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко напомнил, что в Ленинградской области реализуются инвестиционные проекты по строительству молочных ферм. Рост молочной продуктивности показывают более 40 хозяйств региона.

«Я рад, что автопробег начинается именно в Ленинградской области. Нам есть, что показать гостям», – поделился Олег Малащенко

Ленинградская область – лидер России по молочной продуктивности с показателем 9431 кг молока в год. В 2020 году рост производства составил 2,8%. В регионе 75% хозяйств – племенные, реализовано более 5 тысяч голов скота по России.