Медальный зачет России на Олимпиаде пополнился сразу несколькими медалями – фото

На момент подготовки публикации 2 августа спортсмены сборной России завоевали сразу несколько серебряных и бронзовых медалей на Олимпиаде в Токио.
Вам будет интересно
Несгибаемая воля: фехтовальщица принесла России золото с травмированной ногой – с финала ее увезли на коляске
Женская сборная России по рапире взяла олимпийское золото – и подтвердила статус одной из сильнейших в мире в этой дисциплине....
30.07.2021 391
- Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов.
- Сергей Емелин выиграл бронзовую медаль в греко-римской борьбе в весе до 60 килограммов.
- Денис Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке.
- Велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали бронзу в командном спринте.
- Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль в вольных упражнениях.
- Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки из трех положений.
Фото: Олимпийский комитет России