Медальный зачет России на Олимпиаде пополнился сразу несколькими медалями – фото

Автор: Сергей Агутин
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На момент подготовки публикации 2 августа спортсмены сборной России завоевали сразу несколько серебряных и бронзовых медалей на Олимпиаде в Токио.

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Медальный зачет России на Олимпиаде пополнился сразу несколькими медалями – фото Токио, Россия, Олимпиада в Токио
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30.07.2021 391
  • Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов.
  • Сергей Емелин выиграл бронзовую медаль в греко-римской борьбе в весе до 60 килограммов.
  • Денис Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке.
  • Велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали бронзу в командном спринте.
  • Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль в вольных упражнениях.
  • Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки из трех положений.
Медальный зачет России на Олимпиаде пополнился сразу несколькими медалями – фото Токио, Россия, Олимпиада в Токио
Медальный зачет России на Олимпиаде пополнился сразу несколькими медалями – фото Токио, Россия, Олимпиада в Токио
Медальный зачет России на Олимпиаде пополнился сразу несколькими медалями – фото Токио, Россия, Олимпиада в Токио
Медальный зачет России на Олимпиаде пополнился сразу несколькими медалями – фото Токио, Россия, Олимпиада в Токио
Медальный зачет России на Олимпиаде пополнился сразу несколькими медалями – фото Токио, Россия, Олимпиада в Токио

Фото: Олимпийский комитет России

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