В разных районах Петербурга под Новый год установят шесть больших искусственных елей и полтора десятка елей поменьше. Общая цена контракта составляет 52 млн рублей.

Санкт-Петербург в последний месяц лета начал готовится к празднованию Нового года. Для этих целей в разных районах Петербурга под Новый год установят шесть больших искусственных елей и полтора десятка елей поменьше. Общая цена контракта составляет 52 млн рублей.

Цена на большие ели составит более 33 млн рублей. Согласно техзаданию, их должны будут поставить с 31 октября по 19 декабря. Подрядчик обязан доставить искусственные ели высотой 20 и 25 метров провести технический монтаж, игрушек, электрооборудования и кроме этого потом убрать их. Всего таких «пушистых красавиц» должно быть 6 штук.

14 елей поменьше должны установить с идентичными условиями, за исключением того, что они должны быть меньше размером. Подрядчик должен будет установить 13 деревьев высотой 14 метров и одно высотой восемь метров. Об этом узнали в издании «Невские Новости».