Фотограф отметил, что четыре молодых хищника скорее всего птенцы пары, которую он видел несколько раз весной 2021 года на старом особняке в Ленобласти.

Фотограф из Петербурга Алексей Щукин в социальной сети ВКонтакте поделился снимками молодых крылатых хищников — пустельги. Одна из таких птиц попала в объектив фотографа на выступах старинного Петербургского особняка.

Фотограф отметил, что четыре молодых хищника скорее всего птенцы пары, которую он видел несколько раз весной 2021 года на старом особняке в Ленобласти.