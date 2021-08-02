Фотограф отметил, что четыре молодых хищника скорее всего птенцы пары, которую он видел несколько раз весной 2021 года на старом особняке в Ленобласти.
Фотограф из Петербурга Алексей Щукин в социальной сети ВКонтакте поделился снимками молодых крылатых хищников — пустельги. Одна из таких птиц попала в объектив фотографа на выступах старинного Петербургского особняка.
Фотограф отметил, что четыре молодых хищника скорее всего птенцы пары, которую он видел несколько раз весной 2021 года на старом особняке в Ленобласти.
Вам будет интересно
Оба бывших подопечных реабилитационного центра быстрее остальных смогли восстановиться и набрать вес, в связи с чем специалисты решили отправить их...
02.08.2021 63