На выступах старинного Петербургского особняка заметили пустельгу, разделывающую добычу — фото

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Фото: Алексей Щукин / vk.com
Фото: Алексей Щукин / vk.com

Фотограф отметил, что четыре молодых хищника скорее всего птенцы пары, которую он видел несколько раз весной 2021 года на старом особняке в Ленобласти. 

Фотограф из Петербурга Алексей Щукин в социальной сети ВКонтакте поделился снимками молодых крылатых хищников — пустельги. Одна из таких птиц попала в объектив фотографа на выступах старинного Петербургского особняка.

Фото: Алексей Щукин / vk.com
Фото: Алексей Щукин / vk.com

Фотограф отметил, что четыре молодых хищника скорее всего птенцы пары, которую он видел несколько раз весной 2021 года на старом особняке в Ленобласти.

Вам будет интересно
На выступах старинного Петербургского особняка заметили пустельгу, разделывающую добычу — фото фотограф, Санкт-Петербург, Пустельга
Окрепших нерпят Орешка и Бурнева выпустили в Ладожское озеро — фото
Оба бывших подопечных реабилитационного центра быстрее остальных смогли восстановиться и набрать вес, в связи с чем специалисты решили отправить их...
02.08.2021 63
Автор