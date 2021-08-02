Средняя площадь лесного пожара в Ленобласти в 2021 году составляет менее одного гектара

Как сообщает служба лесного хозяйства, с начала 2021 года на землях лесного фонда Ленинградской области зарегистрировано 396 лесных пожара на площади 321,87 га.

Средняя площадь одного возгорания составила 0,81 гектара. Минимизировать ущерб удается благодаря своевременной реакции сотрудников 71 пожарно-химической станции и 154 видеокамер обнаружения возгораний.

К охране леса привлекаются до 5000 пожарных, сотрудников лесничеств, арендаторов леса, а также 2,2 тысячи единиц спецтехники и около 22 тысячи различных средств тушения.