В Дворцовом парке Гатчины поселились скрытные ондатры — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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В Дворцовом парке Гатчины поселились скрытные ондатры — фото Ондатры, Гатчинский дворцовый парк, Гатчина

Фотограф выискивала водоплавающих грызунов на местном водоеме более года, а повстречала их случайно во время фотопоиска камышницы в Дворцовом парке Гатчины.

На берегах Дворцового парка Гатчины обнаружилось целое семейство пушистых ондатр. Маленькие водоплавающие грызуны уже живут долго время по соседству с людьми.

Фотограф выискивала ондатр на местном водоеме более года, а повстречала их случайно во время фотопоиска камышницы в Дворцовом парке Гатчины.

В Дворцовом парке Гатчины поселились скрытные ондатры — фото Ондатры, Гатчинский дворцовый парк, Гатчина
В Дворцовом парке Гатчины поселились скрытные ондатры — фото Ондатры, Гатчинский дворцовый парк, Гатчина
В Дворцовом парке Гатчины поселились скрытные ондатры — фото Ондатры, Гатчинский дворцовый парк, Гатчина
В Дворцовом парке Гатчины поселились скрытные ондатры — фото Ондатры, Гатчинский дворцовый парк, Гатчина
Фото: Bright.Russia/Pikabu

Выводок состоит из трех детенышей и одной взрослой ондатра. Фотографиями поделилась пользователь Bright.Russia в сообществе «Лига фотографов» на сайте pikabu.

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