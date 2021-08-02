Фотограф выискивала водоплавающих грызунов на местном водоеме более года, а повстречала их случайно во время фотопоиска камышницы в Дворцовом парке Гатчины.
На берегах Дворцового парка Гатчины обнаружилось целое семейство пушистых ондатр. Маленькие водоплавающие грызуны уже живут долго время по соседству с людьми.
Фотограф выискивала ондатр на местном водоеме более года, а повстречала их случайно во время фотопоиска камышницы в Дворцовом парке Гатчины.
Фото: Bright.Russia/Pikabu
Выводок состоит из трех детенышей и одной взрослой ондатра. Фотографиями поделилась пользователь Bright.Russia в сообществе «Лига фотографов» на сайте pikabu.
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