Фотограф выискивала водоплавающих грызунов на местном водоеме более года, а повстречала их случайно во время фотопоиска камышницы в Дворцовом парке Гатчины.

На берегах Дворцового парка Гатчины обнаружилось целое семейство пушистых ондатр. Маленькие водоплавающие грызуны уже живут долго время по соседству с людьми.

Фотограф выискивала ондатр на местном водоеме более года, а повстречала их случайно во время фотопоиска камышницы в Дворцовом парке Гатчины.

Фото: Bright.Russia/Pikabu

Выводок состоит из трех детенышей и одной взрослой ондатра. Фотографиями поделилась пользователь Bright.Russia в сообществе «Лига фотографов» на сайте pikabu.