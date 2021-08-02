Россия спустилась на пятое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио

Российская сборная потеряла одну позицию в медальном зачете на Олимпиаде-2020, заняв пятую строчку. Теперь первую четверку по числу медалей замыкает Австралия.

Как поделился портал СпортЭкспресс, по итогам понедельника, 2 августа, сборная России завоевала шесть медалей (2 серебра и 4 бронзы), доведя, таким образом, общее количество наград до 50-ти. Однако это не уберегло нашу национальную сборную от потери позиций.

Так, сегодняшними призерами на Олимпийских играх-2020 стали следующие российские спортсмены:

Серебро — Сергей Каменский (стрельба, винтовка, 50 м, с трёх позиций) и Денис Аблязин (спортивная гимнастика, опорный прыжок);

Бронза — Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова (велотрек, командный спринт), Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика, вольные упражнения), Сергей Емелин (греко-римская борьба, до 60 кг),а также Сергей Семёнов (греко-римская борьба, до 130 кг).

Более подробно об успехах наших спортсменов мы писали ранее.