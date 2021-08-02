В Ленобласти археологические работы обойдутся в 28 млн рублей

В Ленинградской области готовы выделить порядка 28 млн рублей на инвентаризацию объектов археологического наследия. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 сентября.

Как сообщается на сайте госзакупок, утверждение границ объектов археологического наследия в Ленобласти необходимо провести до июля 2023 года. На эти работы из бюджета региона выделят 28 миллионов 862 тысячи рублей.

Инвентаризация пройдет в два этапа — в этом году планируется установить границы 60-ти мест, а в 2022-м — 56 мест объектов. В их число вошли могильники, курганы, древние поселения и останки сооружений.