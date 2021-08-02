Карпин решил покинуть «Ростов» после поражения «Зениту»

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин решил уйти в отставку. Одной из причин также стало и то, что теперь ему сложно совмещать работу в клубе и в сборной России.

Об этом сообщает пресс-службе ростовского футбольного клуба команды.

«Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для «Ростова», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять:я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом«, — отметил новый главный тренер сборной России.

О назначении Валерия Карпина на пост главного тренера российской сборной по футболу мы писали ранее.