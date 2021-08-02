Подробности: автомобильная авария в Турции унесла жизни четырех россиян

По последней информации, в трагедии, произошедшей в турецком городе Анталья, погибло четверо граждан России. Также сообщается о большом количестве пострадавших.

Как передает портал Baza в своем Телеграм-канале, в результате ДТП в Анталье погибло четверо россиян. Еще 16 человек доставлены в больницу с травмами.

На данный момент все подробности трагедии выясняются. Напомним, серьезная авария произошла ранее. Автобус по неизвестной причине врезался в ограждение дороги, а затем перевернулся. Сперва сообщалось о трех погибших гражданах России