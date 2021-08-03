Житель Кудрово повредил головой стекло в двери — видео

Выпивший мужчина решил отомстить двери за ее существование.

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По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, пьяный мужчина решил разбить стекло в двери в парадной одного из домов Кудрово.

С первого раза парень не смог повредить двери, но увидев камеру он постарался на славу. От удара стекло потрескалось, но не разбилось.

Местные жители осудили поступок мужчина, назвав его опрометчивым.