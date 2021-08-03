Не желающие делать прививки от COVID-19 россияне оказались троечниками

По результатам проведенного опроса выяснилось, что среди россиян, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса, большинство окончили школу с тройками в аттестате.

Согласно результатам исследования, среди россиян, закончивших школу с золотой или серебряной медалями, доля привившихся составляет 46%, из них не планируют вакцинироваться 25%.

Из тех, у кого в аттестатах в основном пятерки, привились 40%, не собираются — 32%. Среди хорошистов показатели составили 36 и 33%, а троечников — 34 и 39% соответственно — самый низкий по количеству привившихся и наиболее высокий по числу воздерживающихся от противокоронавирусных препаратов.

Данные опроса прокомментировали социологи, опрошенные журналистами. Так, эксперты считают, что результаты закономерны.

— Я думаю, что это связано с культурным капиталом человека — его образованием, воспитанием, целями и смыслами. <…> У людей, более образованных, <…> высокий уровень доверия знаниям и науке, — высказала мнение одна из специалистов Елена Омельченко.

По ее словам, те, кто выступает против прививок, мнение формируют на основе слов своих родных, соседей или друзей.

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Уточняется, что в опросе принимали участие 2,5 тысячи человек из сотен населенных пунктов по всей России. Об этом пишет РБК со ссылкой на SuperJob.