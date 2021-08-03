Не желающие делать прививки от COVID-19 россияне оказались троечниками

По результатам проведенного опроса выяснилось, что среди россиян, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса, большинство окончили школу с тройками в аттестате.
Согласно результатам исследования, среди россиян, закончивших школу с золотой или серебряной медалями, доля привившихся составляет 46%, из них не планируют вакцинироваться 25%.
Из тех, у кого в аттестатах в основном пятерки, привились 40%, не собираются — 32%. Среди хорошистов показатели составили 36 и 33%, а троечников — 34 и 39% соответственно — самый низкий по количеству привившихся и наиболее высокий по числу воздерживающихся от противокоронавирусных препаратов.
Данные опроса прокомментировали социологи, опрошенные журналистами. Так, эксперты считают, что результаты закономерны.
По ее словам, те, кто выступает против прививок, мнение формируют на основе слов своих родных, соседей или друзей.
Уточняется, что в опросе принимали участие 2,5 тысячи человек из сотен населенных пунктов по всей России. Об этом пишет РБК со ссылкой на SuperJob.