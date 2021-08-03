В 2022 году в Ленобласти появится программа, посвященная Героям России 

В следующем году в Ленобласти по поручению главы региона появится специальная программа, посвященная Героям Российской Федерации.

Планируется, что в рамках программы будут проведены архивная работа волонтеров, просветительские проекты для соцсетей, создание граффити Героев, работы по увековечению памяти и многое другое.

“Из 15 Героев России, связанных с Ленинградской землей, восемь, к сожалению, ушли из жизни. И важно, чтобы молодое поколение воспитывалось не на выдуманных героях из мультиков, а на настоящих Героях-земляках. Их жизнь – это пример мужества, стойкости и любви к нашей стране. А наша задача – сохранить память об их подвигах”, – отметила руководитель Всероссийского Движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Добавим, что в 2022 году будет отмечаться 30-летие со дня учреждения почетного звания Герой Российской Федерации.