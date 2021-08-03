Ленобласть вернет кинематографистам 20% от потраченных на съемки средств

При условии, что фильм или сериал снимался на территории Ленобласти.

Власти Ленобласти вернут кинематографистам 20% от средств, потраченных ими на съемки. В конкурсном отборе, который проводится в рамках госпрограммы, смогут участвовать организации, снимавшие свои фильмы на территории Ленобласти. Заявки на возмещение части затрат будут приниматься до 2 сентября.

Более подробная информация на сайте комитета по культуре и туризму Ленобласти.

Ранее мы сообщали, что в Выборге проходят съемки сериала «Фаина», который расскажет о жизни великой советской актрисы Фаины Раневской.