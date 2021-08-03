В первую очередь дорожники уложат 450 тонн асфальта на третью и четвертую полосы, а для горожан оборудуют остановки и парковочные места. Работы планируют завершить в сентябре.

В поселке Янино, Всеволожского района Ленобласти, дорожники продолжают работы по расширению и обновлению Голландской улицы. На новом этапе работ приступили к асфальтированию трассы на Голландской улице.

Вам будет интересно Голландская улица в Янино продолжает обновляться: показали новую ливневку — фото Отмечается, что ливневую канализацию прокладывали с помощью девяти «проколов», что не требует перекрытия движения и перекапывания всего асфальта. В Янино, Всеволожского... 13.07.2021 318

Дирекция КРТ Ленобласти занимается обновлением дорожного покрытия. Ранее на первом участке работ от поворота на ЖК «Ясно Янино» до перекрестка с бульваром Славы был подготовлен асфальт, доделана ливневая канализация, укрепили кабельные линии и уложили бордюрный камень.

Вам будет интересно В Янино идут активные работы по расширению Голландской улицы На объекте длиной в 2,7 километра запланирована укладка труб и устройство канализационных колодцев. В поселке Янино, Всеволожского района Ленобласти, дорожники с... 28.06.2021 421

В первую очередь дорожники уложат 450 тонн асфальта на третью и четвертую полосы, а для горожан оборудуют остановки и парковочные места. Работы планируют завершить в сентябре.

Работы растянутся на 2,7 километра. Заменят почти 32 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия.