В первую очередь дорожники уложат 450 тонн асфальта на третью и четвертую полосы, а для горожан оборудуют остановки и парковочные места. Работы планируют завершить в сентябре.
В поселке Янино, Всеволожского района Ленобласти, дорожники продолжают работы по расширению и обновлению Голландской улицы. На новом этапе работ приступили к асфальтированию трассы на Голландской улице.
Дирекция КРТ Ленобласти занимается обновлением дорожного покрытия. Ранее на первом участке работ от поворота на ЖК «Ясно Янино» до перекрестка с бульваром Славы был подготовлен асфальт, доделана ливневая канализация, укрепили кабельные линии и уложили бордюрный камень.
В первую очередь дорожники уложат 450 тонн асфальта на третью и четвертую полосы, а для горожан оборудуют остановки и парковочные места. Работы планируют завершить в сентябре.
Работы растянутся на 2,7 километра. Заменят почти 32 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия.