В Янино приступили к асфальтированию трассы на Голландской улице — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: пресс-служба Заневского городского поселения
Фото: пресс-служба Заневского городского поселения

В первую очередь дорожники уложат 450 тонн асфальта на третью и четвертую полосы, а для горожан оборудуют остановки и парковочные места. Работы планируют завершить в сентябре.

В поселке Янино, Всеволожского района Ленобласти, дорожники продолжают работы по расширению и обновлению Голландской улицы. На новом этапе работ приступили к асфальтированию трассы на Голландской улице.

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Фото: пресс-служба Заневского городского поселения
Фото: пресс-служба Заневского городского поселения
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Фото: пресс-служба Заневского городского поселения
Фото: пресс-служба Заневского городского поселения

Работы растянутся на 2,7 километра. Заменят почти 32 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Фото: пресс-служба Заневского городского поселения
Фото: пресс-служба Заневского городского поселения
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