Голландская улица в Янино продолжает обновляться: показали новую ливневку — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Дирекция КРТ Ленобласти
Фото: Дирекция КРТ Ленобласти

Отмечается, что ливневую канализацию прокладывали с помощью девяти «проколов», что не требует перекрытия движения и перекапывания всего асфальта.

В Янино, Всеволожского районе Ленобласти, продолжаются работы по расширению Голландской улицы. На этот раз Дирекция КРТ рассказала об обновленной ливневой канализации, которую возвели в рамках реконструкции всего участка.

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28.06.2021 221

Отмечается, что ливневку прокладывали с помощью девяти «проколов», что не требует перекрытия движения и перекапывания всего асфальта. На данном этапе строители укладывают бортовой камень и привозят песок и щебень. Совсем скоро будет заложено основание под укладку чернового слоя асфальта.

Голландская улица в Янино продолжает обновляться: показали новую ливневку — фото Янино, Улица Голландская, улица, реконструкция, Ленобласть, дороги
Голландская улица в Янино продолжает обновляться: показали новую ливневку — фото Янино, Улица Голландская, улица, реконструкция, Ленобласть, дороги
Голландская улица в Янино продолжает обновляться: показали новую ливневку — фото Янино, Улица Голландская, улица, реконструкция, Ленобласть, дороги
Голландская улица в Янино продолжает обновляться: показали новую ливневку — фото Янино, Улица Голландская, улица, реконструкция, Ленобласть, дороги
Голландская улица в Янино продолжает обновляться: показали новую ливневку — фото Янино, Улица Голландская, улица, реконструкция, Ленобласть, дороги

Реконструкция затронет 2,7 километра участка улицы.

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