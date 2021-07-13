Отмечается, что ливневую канализацию прокладывали с помощью девяти «проколов», что не требует перекрытия движения и перекапывания всего асфальта.

В Янино, Всеволожского районе Ленобласти, продолжаются работы по расширению Голландской улицы. На этот раз Дирекция КРТ рассказала об обновленной ливневой канализации, которую возвели в рамках реконструкции всего участка.

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Отмечается, что ливневку прокладывали с помощью девяти «проколов», что не требует перекрытия движения и перекапывания всего асфальта. На данном этапе строители укладывают бортовой камень и привозят песок и щебень. Совсем скоро будет заложено основание под укладку чернового слоя асфальта.

Реконструкция затронет 2,7 километра участка улицы.