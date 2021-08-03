Стихия повалила 5 деревьев и повредила один автомобиль. Специалисты откачивали выпавшие осадки всю ночь. За сутки непогоды их собралось около 50 мм.
В Гатчине ликвидируют последствия ночного шторма, который пришел в район 3 августа. Упавшие деревья убирали с Варшавского вокзала, на улицах Сойту, Киргетова, Хохлова и Володарского.
Фото: Администрация Гатчинского района
Стихия повалила 5 деревьев и повредила один автомобиль. Специалисты откачивали выпавшие осадки всю ночь. За сутки непогоды их собралось около 50 мм.
Напоминаем, что завтра в Ленобласти ожидается небольшой кратковременный дождь и до +22 градусов.
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01.08.2021 226