Ночью в Гатчине бушевал шторм, поваливший несколько деревьев — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Администрация Гатчинского района

Стихия повалила 5 деревьев и повредила один автомобиль. Специалисты откачивали выпавшие осадки всю ночь. За сутки непогоды их собралось около 50 мм.

В Гатчине ликвидируют последствия ночного шторма, который пришел в район 3 августа. Упавшие деревья убирали с Варшавского вокзала, на улицах Сойту, Киргетова, Хохлова и Володарского.

Ночью в Гатчине бушевал шторм, поваливший несколько деревьев — фото шторм, Упавшие деревья, Гатчина
Ночью в Гатчине бушевал шторм, поваливший несколько деревьев — фото шторм, Упавшие деревья, Гатчина
Ночью в Гатчине бушевал шторм, поваливший несколько деревьев — фото шторм, Упавшие деревья, Гатчина
Ночью в Гатчине бушевал шторм, поваливший несколько деревьев — фото шторм, Упавшие деревья, Гатчина
Ночью в Гатчине бушевал шторм, поваливший несколько деревьев — фото шторм, Упавшие деревья, Гатчина
Ночью в Гатчине бушевал шторм, поваливший несколько деревьев — фото шторм, Упавшие деревья, Гатчина
Фото: Администрация Гатчинского района

Стихия повалила 5 деревьев и повредила один автомобиль. Специалисты откачивали выпавшие осадки всю ночь. За сутки непогоды их собралось около 50 мм.

Напоминаем, что завтра в Ленобласти ожидается небольшой кратковременный дождь и до +22 градусов.

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Ночью в Гатчине бушевал шторм, поваливший несколько деревьев — фото шторм, Упавшие деревья, Гатчина
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