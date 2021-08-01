Стихия прошлась по всей области. Жители сообщают, что град был кратковременным, но сильным. У некоторых людей непогода испортила урожай.
В Ленобласть пришел обещанный град с дождем. Жители Всеволожского, Тихвинского, Приозерского районов, а также на севере Петербурга делятся кадрами дикой стихии. У некоторых людей непогода испортила урожай.
Фото: Оксана Савельева / vk.com
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01.08.2021 103