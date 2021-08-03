Кусок строения посыпался у дома №36 на Авиационной улице. Женщина чудом успела отбежать в сторону.

В Волхове кусок немолодого здания чуть было не упал на голову местной жительницы. Инцидент произошел у дома №36 на Авиационной улице. Женщина чудом успела отбежать в сторону.

Угрожающий кусок камня ударился об асфальт и рассыпался. Трагедии удалось избежать.