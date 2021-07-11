Два балкона обрушились с фасада девятиэтажного дома при демонтаже в Светогорске – фото

По информации ivbg.ru, 10 июля на улице Лесной, 5, в Светогорске Выборгского района обрушились два балкона на восьмом и девятом этажах. Это произошло в рамках операции по сносу опасных бетонных конструкций.

К дому 1980 года постройки подогнали автокран, к стреле которого были прикреплены тросы. Их накинули на аварийные конструкции и потянули. Они упали вниз.

Площадка в месте работ была огорожена сигнальными лентами. Однако снос балконов привлек внимание людей, которые снимали происходящее на гаджеты и давали советы крановщику. Никто из них не пострадал.

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