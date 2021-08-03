В Ленобласти формируют региональную команду по северной ходьбе

Ленобласть присоединилась к Всероссийскому проекту «Северная ходьба ─ новый образ жизни» и формирует региональную команду.

Участниками могут стать работники предприятий региона в возрасте от 18 до 59 лет. По правилам команда должна состоять из 10 человек: пять мужчин и пять женщин. Для новичков проведут ознакомительные уроки.

Финалом проекта «Северная ходьба ─ новый образ жизни» станут региональные корпоративные соревнования, на которых определят сильнейших. Они пройдут 25-26 сентября.

В прошлом году команда из Ленобласти стала победителем проекта.

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