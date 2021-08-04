Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами огненного заката — фото

Автор: Александр Селиванов
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Во вторник, 3 августа, жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети.

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Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами огненного заката — фото фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Закаты, Васильевский островИсточник: instagram.com/papaPROduman/
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами огненного заката — фото фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Закаты, Васильевский островИсточник: instagram.com/papaPROduman/
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами огненного заката — фото фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Закаты, Васильевский островИсточник: instagram.com/papaPROduman/
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами огненного заката — фото фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Закаты, Васильевский островИсточник: instagram.com/papaPROduman/
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами огненного заката — фото фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Закаты, Васильевский островИсточник: instagram.com/papaPROduman/
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами огненного заката — фото фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Закаты, Васильевский островИсточник: instagram.com/papaPROduman/
Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами огненного заката — фото фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Закаты, Васильевский островИсточник: instagram.com/papaPROduman/

Яркие кадры вечернего неба заполонили соцсети. Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет теплой и дождливой.

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