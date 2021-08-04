Петербуржцы поделились в соцсетях кадрами огненного заката — фото

Во вторник, 3 августа, жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети.
Источник: instagram.com/papaPROduman/
Источник: instagram.com/papaPROduman/
Источник: instagram.com/papaPROduman/
Источник: instagram.com/papaPROduman/
Источник: instagram.com/papaPROduman/
Источник: instagram.com/papaPROduman/
Источник: instagram.com/papaPROduman/
Источник: instagram.com/papaPROduman/
Яркие кадры вечернего неба заполонили соцсети. Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет теплой и дождливой.
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04.08.2021 54