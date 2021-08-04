Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о напряженной ситуации с COVID-19 в России.

Эпидситуация в РФ остается достаточно напряженной, но намечается тенденция к стабилизации, отметила главный санитарный врач страны Анна Попова в беседе с «Комсомольской правдой».

— Она (ситуация), безусловно, остается пока достаточно напряженной, — сказала Попова.

Она подчеркнула, что при этом наблюдается снижение еженедельных темпов прироста зараженных коронавирусом. Это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидпроцесса, добавила глава Роспотребнадзора.

Попова уточнила, что среди выявляемых случаев COVID-19 за последние три недели июля штамм «Дельта», обнаруженный в Индии, составлял 68,8%, что является рекордным показателем за весь период наблюдений.

Главный санитарный врач России заявила, что в данный момент основная задача заключается в максимальном охвате населения прививками. Выбрать можно любую из зарегистрированных вакцин.

По словам Поповой, из общего количества получивших одну дозу препарата заболевает COVID-19 не более 2,5%, а из закончивших вакцинацию — 0,7-0,8%.

Вам будет интересно В России запустили интерактивную карту с действующими в регионах COVID-ограничениями Интерактивная карта, на которой обозначены действующие в регионах России ограничения по COVID-19, обновляется ежедневно. Любой посетитель сайта стопкоронавирус.рф сможет с помощью... 03.08.2021 174

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что вакцины от коронавируса защищают от новых мутаций вируса. При этом если привитый человек все же заболевает, то SARS-CoV-2 у него в организме не мутирует, поскольку не может находиться там длительное время, заключила Попова.