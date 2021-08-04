Петростат опубликовал данные, согласно которым оборот розничной торговли в регионе за первое полугодие 2021 года достиг 260,5 млрд рублей. Эта цифра на 11,2% больше значений прошлого года.
В Ленинградской области наблюдается положительный рост оборота розничной торговли и общественного питания. Петростат опубликовал данные, согласно которым оборот розничной торговли в регионе за первое полугодие 2021 года достиг 260,5 млрд рублей. Эта цифра на 11,2% больше значений прошлого года.
Оборот сферы общественного питания также вырос — за шесть месяцев он составил 9,1 млрд рублей или 132,5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом количество общепитов и предприятий ресторанной сферы неуклонно растет — на сегодня их уже около 2 тысяч.
Платные услуги, оказываемые жителям региона, за 6 месяцев 2021 года составили 46,2 млрд рублей. По сравнению с показателями прошлого года, в сопоставимых ценах увеличились на 12%. Самый большой рост:
- жилищно-коммунальные услуги (55%)
- транспортные (11%)
- бытовые услуги (9%)
При этом рост реальной заработной платы в Ленобласти за 5 месяцев составил 103,1%.