Петростат опубликовал данные, согласно которым оборот розничной торговли в регионе за первое полугодие 2021 года достиг 260,5 млрд рублей. Эта цифра на 11,2% больше значений прошлого года.

В Ленинградской области наблюдается положительный рост оборота розничной торговли и общественного питания. Петростат опубликовал данные, согласно которым оборот розничной торговли в регионе за первое полугодие 2021 года достиг 260,5 млрд рублей. Эта цифра на 11,2% больше значений прошлого года.

Оборот сферы общественного питания также вырос — за шесть месяцев он составил 9,1 млрд рублей или 132,5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом количество общепитов и предприятий ресторанной сферы неуклонно растет — на сегодня их уже около 2 тысяч.

Платные услуги, оказываемые жителям региона, за 6 месяцев 2021 года составили 46,2 млрд рублей. По сравнению с показателями прошлого года, в сопоставимых ценах увеличились на 12%. Самый большой рост:

жилищно-коммунальные услуги (55%)

транспортные (11%)

бытовые услуги (9%)

При этом рост реальной заработной платы в Ленобласти за 5 месяцев составил 103,1%.

«С начала года потребительская активность в Ленинградской области стабильна и не снижается. В первую очередь, это связано с тем, что в регионе не устанавливались жесткие ограничения для общепита, сферы услуг и торговли, а ограничения по посещаемости сегодня могут быть сняты при наличии у предпринимателя паспорта коллективного иммунитета к COVID-19», — председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.