Средний бюджет на торжество обошелся почти в 1 миллион рублей на 30 или 50 гостей. Также зафиксирован высокий спрос на услуги организаторов свадеб (на 58%), на аренду лимузинов (на 78%) и на ведущих (на 37%).

В Санкт-Петербурге заметили высокий спрос к организации свадеб. Вместе с этим затраты на организацию торжества почти не выросли, однако возрос спрос на разнообразные свадебные услуги. «Невские новости» и Мария Петрова, основатель свадебного агентства «Easyweddingday» выяснили, во сколько обходится торжество молодоженам в 2021 году.

Средний бюджет на торжество обошелся почти в 1 миллион рублей на 30 или 50 гостей. Цифра практически не изменилась с прошлого, это связывают с уменьшением количества гостей из-за пандемии COVID-19. При этом количество свадеб по сравнению с 2020 годом значительно возросло.

Также зафиксирован высокий спрос на услуги организаторов свадеб (на 58%), на аренду лимузинов (на 78%) и на ведущих (на 37%). Диджеев на празднике хотели видеть на 82% пар больше. Спрос на услуги визажистов-стилистов вырос на 149%. Фотографов, операторы и бармены также стали желанными гостями на свадьбах.

При всем разнообразии услуг, свадьбы становятся все более простыми. Невесты выбирают более строгие платья и прически.

При этом в России все равно любят гулять «на широкую ногу», в то время как в Европе свадьбы все более похожие, рассказала Мария Петрова.