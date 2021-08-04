В поселке имени Морозова установили детский игровой комплекс — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: администрация Ленобласти

Объект детского отдыха появился благодаря соглашению правительства Ленобласти и оператора связи Tele2.

В поселке имени Морозова дети смогут поиграть на новой игровой площадке. Детский комплекс на улице Жукова оборудован каруселью, песочницей и качелей.

Объект детского отдыха появился благодаря соглашению правительства Ленобласти и оператора связи Tele2. Благодаря подобному сотрудничеству с операторами связи жизнь в регионе становится более комфортной и бизнес имеет возможность участвовать в социально значимых проектах.

Только за прошедший год в рамках акции «Помоги учиться» бизнес-сообщество передали в школы региона около 2 200 планшетов для помощи ребятам в обучении на дистанционном формате.

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04.08.2021 39
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