Из Петербурга поезд отправится в 11:53, а прибудет в Выборг в 13:08. Обратный маршрут отправляется в 18:35, прибывает в 19:50. Также, в 19:34 поезд № 7916 «Ласточка» остановится на станции Солнечное.
В августе на выходных из Петербурга в Выборг будет легче попасть на поезде — между городами запустят дополнительные «ласточки». Об этом сообщается на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Из Петербурга поезд отправится в 11:53, а прибудет в Выборг в 13:08. Обратный маршрут отправляется в 18:35, прибывает в 19:50. Также, в 19:34 поезд № 7916 «Ласточка» остановится на станции Солнечное.
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