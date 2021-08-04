Из Петербурга поезд отправится в 11:53, а прибудет в Выборг в 13:08. Обратный маршрут отправляется в 18:35, прибывает в 19:50. Также, в 19:34 поезд № 7916 «Ласточка» остановится на станции Солнечное.

В августе на выходных из Петербурга в Выборг будет легче попасть на поезде — между городами запустят дополнительные «ласточки». Об этом сообщается на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Из Петербурга поезд отправится в 11:53, а прибудет в Выборг в 13:08. Обратный маршрут отправляется в 18:35, прибывает в 19:50. Также, в 19:34 поезд № 7916 «Ласточка» остановится на станции Солнечное.