В Ломоносовском районе смекалистый студент соорудил самодельную трамвайную линию — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Студент железнодорожного техникума Владислав Иванов добирается от ворот до летней кухни на самодельном трамвае. В планах — возвести вокзал и закольцевать линию.

Сообразительный студент железнодорожного техникума Владислав Иванов соорудил на своем дачном участке трамвайную линию. Строительство началось еще год назад — для этого он приспособил трамвай, который использовался для транспортировки щебня.

В Ломоносовском районе смекалистый студент соорудил самодельную трамвайную линию — видео трамвай, студент, Ломоносовский район
В Ломоносовском районе смекалистый студент соорудил самодельную трамвайную линию — видео трамвай, студент, Ломоносовский район
В Ломоносовском районе смекалистый студент соорудил самодельную трамвайную линию — видео трамвай, студент, Ломоносовский район

Владислав планирует расширить трамвайную сеть — построить вокзал и закольцевать линию. А затем и вовсе добавить пассажирский вагон и паравоз.

В Ломоносовском районе смекалистый студент соорудил самодельную трамвайную линию — видео трамвай, студент, Ломоносовский район
В Ломоносовском районе смекалистый студент соорудил самодельную трамвайную линию — видео трамвай, студент, Ломоносовский район
Фото: lentv24.ru

Трамвай приводится в действие аккумуляторами, которых хватает на день поездки. Рельсы сделаны из металлической пустотелой трубы. Шпалы тоже сделали самостоятельно. Юному Кулибину помогал друг Александр Васильев. Вместе друзья соорудили трамвайную сеть за год.

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