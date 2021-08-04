Студент железнодорожного техникума Владислав Иванов добирается от ворот до летней кухни на самодельном трамвае. В планах — возвести вокзал и закольцевать линию.

Сообразительный студент железнодорожного техникума Владислав Иванов соорудил на своем дачном участке трамвайную линию. Строительство началось еще год назад — для этого он приспособил трамвай, который использовался для транспортировки щебня.

Владислав планирует расширить трамвайную сеть — построить вокзал и закольцевать линию. А затем и вовсе добавить пассажирский вагон и паравоз.

Фото: lentv24.ru

Трамвай приводится в действие аккумуляторами, которых хватает на день поездки. Рельсы сделаны из металлической пустотелой трубы. Шпалы тоже сделали самостоятельно. Юному Кулибину помогал друг Александр Васильев. Вместе друзья соорудили трамвайную сеть за год.