Фото: в Пикалево деревянный мост не выдержал спешившую на вызов пожарную машину

Деревянный мост обрушился под пожарной машиной в микрорайоне Гузеево в Пикалево сегодня днем, 4 августа.

Сотрудники ГКУ «Леноблпожспас» спешили на вызов, когда под колесами спецтранспорта образовался провал. Для проезда был выбран самый короткий маршрут. Ранее экстренные службы пользовались им регулярно. Но на этот раз деревянный мост не выдержал вес транспорта.

В результате происшествия никто не пострадал. К горевшему амбару в итоге отправили другую машину. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.