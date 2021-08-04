В Петербург прибыла рекордная партия «Спутника V»

Санкт-Петербург получил 137 400 доз вакцины от Covid-19. На данный момент это самая крупная партия за всё время поставок.

Об этом в среду, 4 августа, сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«В Петербурге сформирован основательный запас разных видов вакцины. Каждый желающий может записаться на прививку в удобном для себя месте и в подходящее время. Позаботьтесь о себе и своих близких к сезону возвращения из летних отпусков и началу нового учебного года«, — отметил Александр Беглов.

Всего с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинацию прошли 1,34 млн человек. Из них 1,03 млн получили оба компонента вакцины.