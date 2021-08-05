Лакомства из Ленобласти претендуют на звание лучших «Вкусов России»

В этом году Ленобласть выставила на конкурс восемь компаний, среди них «Волосовские молочные продукты» и «Изварские сыры».

Под брендом «Волосовские молочные продукты» представлена продукция ООО «Молочная культура» из поселка Сельцо, «Изварские сыры» — продукция семейной сыроварни Галановых деревни Извара тоже Волосовского района. К тому же под брендом «Выборский крендель» кроме участника прошлого конкурса ООО «Таверна» в этом году свои крендели представит и ООО «Приморская пекарня».

Заявки на участие принимаются до 1 сентября, конкурсантам предложено восемь номинаций. На сайте конкурса с 20 октября по 7 ноября — пройдет народное голосование., после чего группа экспертов отберет лучших. В середине декабря объявят результат конкурса.

Все участники конкурса войдут в федеральную программу продвижения и поддержки, получат возможность повысить квалификацию сотрудников, а победители — возможность воспользоваться поддержкой на увеличение спроса и продаж. Отметим. что в 2020 году в конкурсе участвовали Ивангородская минога, Выборгский крендель, Волосовский картофель, Копорский чай и Ладожские сухари.

Ранее «Выборгский крендель» и «Ивангородская минога» стали первыми зарегистрированными брендами из Ленобласти. Региональный бренд может повысить туристическую привлекательность определенного места, ведь зарегистрированный в реестре товар больше нигде не производится.