«Выборгский крендель» и «Ивангородская минога» стали первыми зарегистрированными брендами из Ленобласти

В 2020 году Государственный реестр НМПТ (наименование места происхождения товара) впервые пополнился двумя новыми наименованиями из Ленобласти

НМПТ это закрепление название продукта, связанное с его территориальным происхождением, за конкретным товарным знаком. Региональный бренд может повысить туристическую привлекательность определенного места, ведь зарегистрированный в реестре товар больше нигде не производится.

«Благодаря содействию Регионального центра инжиниринга, удалось успешно зарегистрировать НМПТ « Выборгский крендель ». Теперь один из символов Выборга получил правовую охрану и в полной мере стал региональным брендом. Деликатес из Ивангорода – «Ивангородская минога» тоже получил свой заслуженный статус наименования места происхождения товара», — рассказал директор Регионального центра инжиниринга (РЦИ) Владислав Симановский.

По словам заместителя директора ООО «Лавка вкусностей» Дарьи Макаровской, компании, которой принадлежит бренд «Выборгский крендель», идея зарегистрировать бренд пришла сама собой — у кренделя в Выборге очень большая биография. Крендель это настоящий вкусный символ города, легенда, которая начинается со средневековья, славно продолжается в Имперском Выборге, активно развивается в начале ХХ века и, наконец, живет в современном Выборге.

«РЦИ выступил, как главная движущая сила, консультант, организатор, и даже инициатор — мы с удовольствием поучаствовали, чем смогли. Обычному производителю не всегда понятен юридический язык, тонкости оформления документов, поэтому поддержка брендов со стороны опытных профессионалов — большая и очень востребованная работа со стороны РЦИ, мы крайне признательны!», — отметила Дарья.

Регистрация ленинградских НМПТ – это совместный проект команды Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти и привлеченных экспертов, которым удалось убедить Министерство сельского хозяйства и Роспатент в том, что выборгский крендель и ивангородская минога – это не разработки маркетологов, а особенные, характерные только для мест их производства товары.

НМПТ получится зарегистрировать у тех производителей, которые докажут, что их товары обладают особыми свойствами связанными с природными особенностями и навыками населения, традициями, сформировавшимися в определенном месте.

«Необходимо, чтобы в каждом субъекте был продукт, который ассоциировался бы с определенной точкой на карте нашей большой страны. И важно, чтобы таких брендов становилось больше», — отмечает Владислав Симановский.

По вопросам регистрации регионального бренда предприниматели из Ленобласти могут обратиться в РЦИ по телефону: 8 (812) 309-46-88 или написав письмо: rci@813.ru.

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Отметим, что РЦИ работает на базе Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти и помощь в регистрации регионального бренда это далеко не единственная услуга, которую оказывают в РЦИ. Специалисты РЦИ также консультируют предпринимателей по вопросам развития и модернизации производства, внедрения современных технологий, выпуска и продвижения инновационной продукции и готовы помочь в составлении бизнес-планов, провести технический аудит и анализ потенциала предприятия. Полный перечень услуг РЦИ размещен на сайте.

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