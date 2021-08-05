Определена причина опасных осложнений при коронавирусе

Группа ученых, представляющих Университет Альберты в Канаде, пришла к выводу, что у пациентов с коронавирусом COVID-19 в крови повышена концентрация белка под названием галектин-9, который может провоцировать цитокиновый шторм.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале mBio, высказали предположение, что галектин-9 может рассматриваться как биомаркер наличия коронавируса, а также как сигнал о возможности осложнений.

Чрезмерное количество цитокинов в организме может приводить к разрушению тканей, что провоцирует еще более сильную иммунную реакцию, создавая замкнутый круг.