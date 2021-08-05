Сатанисты из Москвы признались в серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии

Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову первоначально задержали за наркотики. Уже в отделе они признались в двух убийствах, расчленении и каннибализме.

Как пишет паблик “Мэш на Мойке”, оба убитых также увлекались эзотерикой, они слепо доверяли Андрею и Ольге и поехали с ними в лес. Но не догадывались, что они — жертвы. Их считали пропавшими без вести с 2016 года. Подробности уточняются.

Ранее в гараже под Выборгом обнаружили закопанное мумифицированное тело, завернутое в полиэтиленовую пленку. Следствие установило, что тело принадлежит бизнесмену из Выборга, пропавшему девять лет назад.