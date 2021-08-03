Найденное под Выборгом мумифицированное тело принадлежит пропавшему девять лет назад бизнесмену

Ранее ivbg.ru сообщал, что в гараже на окраине поселка Липовка обнаружили закопанное мумифицированное тело, завернутое в полиэтиленовую пленку.

Следствие установило, что тело принадлежит бизнесмену из Выборга, пропавшему девять лет назад. Тело по одежде опознал старший брат. Совпала и особая примета — на левой руке у погибшего не хватало пальцев.

Мужчина пропал в разгар новогодних праздников в 2012 году — друзья сообщают, что он ушел на озеро в одиночестве и не вернулся. Их сейчас допрашивают. Уже возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.

Напомним, труп нашел хозяин дома под Выборгом. Еще осенью 2020 года он заметил в гараже на участке чьи-то сапоги, присыпанные песком. А 2 августа 2021 года решил их выбросить. Когда мужчина попытался их достать из песка, то вместе с обувью вытащил тело, обмотанное пленкой.