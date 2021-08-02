Следователи завели уголовное дело после найденной в Выборге мумии человека

Следователи хотят выяснить, каким образом тело, завернутое в полиэтиленовую пленку, оказалось закопано на территории частного участка в Выборгском районе.

На данный момент правоохранительные органы завели уголовное дело в рамках статьи УК РФ «Убийство».

О дикой истории мы писали ранее. Обратившийся в полицию житель Выборга сообщил, что купил участок шесть лет назад. Еще осенью 2020 года он заметил в гараже на участке чьи-то сапоги, присыпанные песком. А 2 августа 2021 года решил их выбросить.

Когда мужчина попытался их достать из песка, то вместе с обувью вытащил тело, обмотанное пленкой и дошедшее до состояния, похожего на мумию.