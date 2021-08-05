Михаил Москвин: Ленобласть поможет каждому дольщику, оказавшемуся в беде

Михаил Москвин, с 6 августа покидающий пост зампреда правительства Ленобласти по строительству, выступил в прямом эфире ЛенТВ24.

Отвечая на вопрос про обманутых дольщиков, Москвин отметил, что нерешенный вопрос даже одного человека — это тяжелая ситуация. Однако Ленобласть уже многое сделала, чтобы эти сложности ушли в прошлое.

По его словам, свои квартиры уже получили 15 тысяч человек. Из 38 долгостроев, которые регион достраивает без привлечения бюджетных средств, 15 уже достроены.

Тем не менее, каждому дольщику, оказавшемуся в беде, нужно помочь, — и в Ленобласти рассчитывают решить эту задачу уже совсем скоро.

Ранее Москвин заявил, что Ленобласть заинтересована, чтобы больше долгостроев достраивалось инвесторами.Отметим, что по словам Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.