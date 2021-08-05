Предприятие по переработке шин готовится к открытию в поселке Федоровское

Губернатор Ленобласти провел встречу с руководством компании по переработке автомобильных покрышек «Лексор».

«Мы приветствуем компании, развивающие переработку в нашем регионе. Область заинтересована в том, чтобы площадки по переработке шин открывались по всей территории области и готовы поддержать производство», ― отметил Александр Дрозденко.

Предприятие, построенное в поселке Федоровское Тосненского района, имеет технологию полной механической переработки шиш. Из резиновой крошки выпускает покрытие для детских площадок и животноводческих комплексов.

Отметим, что недалеко от Котельского и Фалилеевского сельских поселений местные жители обнаружили пепелище с соженными покрышками. Элементы кострища были явно привезены на спецтехнике, а вокруг была вытоптана противопожарная полоса. Это говорит о том, что здесь проводили празднования Ивана Купала. Теперь последствия устраняют экоактивисты.