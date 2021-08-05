Кировчанку, прошедшую Великую Отечественную войну, поздравила глава муниципального образования Светлана Ворожцова. Женщине вручили цветы и поздравительное письмо от президента Владимира Путина.

Сегодня, 5 августа, 95-й день рождения отмечает Виктория Ивановна Михайлюк — ветеран Великой Отечественной Войны, проживающая в Кировске.

Викторию Ивановну с юбилеем поздравила глава муниципального образования Светлана Ворожцова. Женщине вручили цветы и поздравительное письмо от президента Владимира Путина. Также свои поздравления передал губернатор Александр Дрозденко.

Также Светлана Ворожцова пообещала уточнить пожелание Виктории Ивановны об установке скамейки у подъезда. Поскольку женщина не может далеко от дома, ей необходимо место для отдыха на свежем воздухе. Однако соседи против, поскольку эта же скамейка может привлечь внимание шумных компаний. Вопрос решат на собрании собственников, уточнили в муниципальном образовании.