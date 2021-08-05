В Кировске с юбилеем поздравили 95-летнего ветерана Викторию Ивановну Михайлюк

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Фото: Муниципальное образование «Кировск»
Фото: Муниципальное образование «Кировск»

Кировчанку, прошедшую Великую Отечественную войну, поздравила глава муниципального образования Светлана Ворожцова. Женщине вручили цветы и поздравительное письмо от президента Владимира Путина.

Сегодня, 5 августа, 95-й день рождения отмечает Виктория Ивановна Михайлюк — ветеран Великой Отечественной Войны, проживающая в Кировске.

Викторию Ивановну с юбилеем поздравила глава муниципального образования Светлана Ворожцова. Женщине вручили цветы и поздравительное письмо от президента Владимира Путина. Также свои поздравления передал губернатор Александр Дрозденко.

Также Светлана Ворожцова пообещала уточнить пожелание Виктории Ивановны об установке скамейки у подъезда. Поскольку женщина не может далеко от дома, ей необходимо место для отдыха на свежем воздухе. Однако соседи против, поскольку эта же скамейка может привлечь внимание шумных компаний. Вопрос решат на собрании собственников, уточнили в муниципальном образовании.

Вам будет интересно
В Кировске с юбилеем поздравили 95-летнего ветерана Викторию Ивановну Михайлюк Муниципальное образование, Кировск, ВОВ, ветеран
В Пикалево поздравили с днем рождения участницу двух войн, 93-летнего ветерана Галину Изотову
28 июля Галина Изотова, участница Великой Отечественной и Японской войны 1945 года, отмечает свой 93 день рождения. С подарками к...
28.07.2021 200
Автор