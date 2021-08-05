Будущая развязка уже обрела очертания. Уже осенью по двум из трёх полос поедет первый транспорт.
В Комитете по дорожному хозяйству Ленобласти рассказали о строительстве кольцевой развязки в Западном Мурино. Она уже «вышла из-под земли» и будет готова к началу осени: в это время заработают две полосы (всего их три). В ведомстве отметили, что благодаря круговому движению проезд по новой развязке станет проще.
«У перекрёстка много названий – «круг», «кольцо», «ватрушка», «бублик». Кто-то в соцсетях даже «Пончиком» назвал. Это все лирика и хорошо», — подытожили в комитете.
Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
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