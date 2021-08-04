Во Всеволожском районе Ленобласти в начале сентября откроются три дошкольных учреждения: в Мурино откроют двери два детсада, каждый — на 100 мест, в Буграх откроется одно дошкольное учреждение на 80 воспитанников.

Также готов принять детей встроенно-пристроенный детский сад на улице Шувалова, ранее не использовавшийся. Кроме того, сейчас оформляется разрешение на ввод в эксплуатацию детсада по улице Екатерининская в Мурино на 100 мест.

Кроме того комитет Госстройнадзора разрешил ввести в эксплуатацию детсад на 270 мест в Буграх. Для того, чтобы дети быстрее смогли пойти в новый садик, регистрацию объекта и выдачу лицензии проведут в сжатые сроки.

Также строится еще три сада на 100 мест каждый. Их собираются сдать в ближайшие два года.

Ранее мы сообщали, что до конца 2024 года планируется создать еще 13,5 тысяч новых мест в детских садах. С начала этого года уже открыто 941 место. До конца 2021-го планируется открыть еще 17 новых дошкольных учреждений.