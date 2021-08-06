В ВОЗ сообщили о «периоде реальной опасности» из-за ковида

В мире наступил период «реальной опасности» из-за ковида. Об этом в ходе брифинга сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Мир уже находится в реальной опасности. Многие из наших достижений теперь подвергаются эрозии, — приводят слова Гебрейсуса в ТАСС.

Он отметил, что распространению ковида способствуют участившиеся социальные контакты, непоследовательность принятия мер в здравоохранении и общественной сфере, а также «неравноправная вакцинация».

Руководитель ВОЗ напомнил о своем призыве временно остановить бустерную вакцинацию хотя бы до конца сентября, отметив, что основной объем вакцин от коронавируса ушел «в государства с высокими и средними доходами».

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Гебрейсус считает, что это ограничение дало бы возможность направить дополнительные дозы препаратов на вакцинацию населения стран с невысокими доходами, а также помогло достичь цели ВОЗ — до конца сентября иммунизировать как минимум 10% населения во всех государствах мира.